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НовостиОбщество26 мая 2023 5:42

Во Владимире открылся Областной пункт отбора на военную службу по контракту

Дежурная смена специалистов будет работать здесь круглосуточно
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото регионального Правительства

Фото регионального Правительства

25 мая губернатор Александр Авдеев проверил, как организована работа Областного пункта отбора на военную службу по контракту, который расположился по адресу: г.Владимир, ул. 1-я Пионерская, 92.

«Мы приняли решение совместно с Министерством обороны и военкоматом открыть на наших площадях пункт отбора граждан для службы по контракту. Здесь в короткие сроки подготовили удобную инфраструктуру, чтобы в режиме «единого окна» можно было пройти все необходимые процедуры: медосмотр, получить справки по линии соцзащиты, консультации по подбору воинской должности. Еще остается выполнить часть работ по дооборудованию, и в ближайшее время пункт заработает в полную силу», – отметил Александр Авдеев.

Дежурная смена специалистов будет работать здесь круглосуточно, основные специалисты – с 7 до 22 часов без выходных.

Подробную информацию о службе по контракту можно получить по телефону военного комиссариата Владимирской области: +7 (4922) 40-15-88.