Во Владимире открылся Областной пункт отбора на военную службу по контракту

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25 мая губернатор Александр Авдеев проверил, как организована работа Областного пункта отбора на военную службу по контракту, который расположился по адресу: г.Владимир, ул. 1-я Пионерская, 92.

«Мы приняли решение совместно с Министерством обороны и военкоматом открыть на наших площадях пункт отбора граждан для службы по контракту. Здесь в короткие сроки подготовили удобную инфраструктуру, чтобы в режиме «единого окна» можно было пройти все необходимые процедуры: медосмотр, получить справки по линии соцзащиты, консультации по подбору воинской должности. Еще остается выполнить часть работ по дооборудованию, и в ближайшее время пункт заработает в полную силу», – отметил Александр Авдеев.

Дежурная смена специалистов будет работать здесь круглосуточно, основные специалисты – с 7 до 22 часов без выходных.

Подробную информацию о службе по контракту можно получить по телефону военного комиссариата Владимирской области: +7 (4922) 40-15-88.