В Александрове хозяйка «резиновой квартиры» стала фигурантом уголовного дела

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, дознаватели полиции Александровского района возбудили уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в России».

По версии следствия, 43-летняя жительница районного центра за несколько месяцев оформила восемь уведомлений о прибытии граждан из среднеазиатских республик, указав местом пребывания ее деревенский дом.

Фактически иностранцы ни разу там не были, а за помощь в оформлении женщина получала от них деньги. Расследование уголовного дела продолжается.