Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 мая 2023 14:13

В Александрове хозяйка «резиновой квартиры» стала фигурантом уголовного дела

Женщина оформляла уведомления о прибытии на иностранных граждан
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, дознаватели полиции Александровского района возбудили уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в России».

По версии следствия, 43-летняя жительница районного центра за несколько месяцев оформила восемь уведомлений о прибытии граждан из среднеазиатских республик, указав местом пребывания ее деревенский дом.

Фактически иностранцы ни разу там не были, а за помощь в оформлении женщина получала от них деньги. Расследование уголовного дела продолжается.