В Гусь-Хрустальном районе трехлетний малыш устроил пожар на балконе

фото с сайта регионального управления МЧС

24 мая в 15.43 поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома в Гусь-Хрустальном районе, городе Курлово, ул. Володарского.

По прибытии подразделений наблюдалось задымление на балконе квартиры на 2-м этаже. Сотрудники МЧС России оперативно потушили пожар на площади 6 квадратных метров, не дав огню перейти на жилое помещение. Погибших и пострадавших нет.

Как выяснили дознаватели МЧС России, в квартире проживает многодетная мать. На момент происшествия на месте она находилась с двумя детьми. Младший трехлетний ребенок в какой-то момент оказался на балконе и начал играть со спичками, в результате чего начался пожар. На балконе хранились вещи, картонные коробки и прочие предметы домашнего обихода. Семья быстро покинула квартиру, когда начался пожар.

Детская шалость с огнем – не самая распространенная причина пожаров в жилье, однако именно она приводит к травматизму и гибели детей на пожарах. Только в 2022 году в регионе произошло 23 пожара, где пострадали 4 ребенка, 2 погибли. С начала этого года уже зарегистрировано 20 пожаров, без погибших и пострадавших.