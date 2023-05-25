В Коврове осуждены организаторы подпольного казино на проспекте Ленина

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Ковровский городской суд вынес приговор местным жителям, обвинявшимся в организации и проведении азартных игр.

Судом установлено, что в мае 2017 года мужчина арендовал помещение на проспекте Ленина, куда поставил компьютеры с нужными для игр программами и выходом в интернет.

После этого он привлек к работе в игорном зале двух женщин, которые допускали туда клиентов, собирали деньги и поддерживали функционирование заведения.

Одна из них впоследствии добровольно покинула незаконный бизнес, но двое оставшихся участников продолжили работу клуба вплоть до 18 января 2022 года, когда оказались задержаны.

С учетом всех обстоятельств суд признал обоих виновными, приговорив мужчину к штрафу в 700 тысяч. А женщину — в 600 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.