Еще 26 контрактников из Владимирской области отправились в зону СВО

фото регионального Правительства

Еще 26 бойцов из Владимирской области приняли решение служить в рядах Вооруженных сил России по контракту. Сначала они пройдут подготовку, после их направят к местам дислокации для выполнения задач командования, сообщает региональное Правительство.

«Пришло время защищать страну! Служба по контракту — дело настоящих мужчин. Помните, за вашими спинами стоят ваши семьи, близкие, Родина!», - отметил Министр региональной безопасности Сергей Полузин.

«Сам иду, добровольно, не по повестке. Служил матросом, а сейчас в пехоту забирают. Или в артиллерию. Куда заберут – туда заберут. Везде готов служить. За Родину! За Россию!», - прокомментировал военнослужащий Николай.

Узнать подробности о записи на службу по контракту (https://t.me/region33vladimir/7287) можно по телефонам 117 или 8(4922) 40-15-88.