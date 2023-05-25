В Александрове за волокиту наказали сотрудника районной детской больницы

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной проверки по заявлению местной жительницы Александровская городская прокуратура установила, что женщина обратилась 17 февраля текущего года в местную районную детскую больницу. Причиной обращения стало плохое обеспечение ее ребенка лекарствами и медицинскими изделиями.

Однако ответ пришел женщине только 10 апреля, то есть с нарушением срока в 30 дней.

По данному факту на ответственного сотрудника Александровской районной детской больницы было возбуждено дело об административном правонарушении. В итоге виновный был оштрафован.