Муром и Муромский район на три дня останутся без газа

. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Ранее жители города на Оке были обеспокоены появившимся в мессенджерах объявлением о том, что в связи с проведением ремонтных работ на газопроводах ООО «Газпромтрансгаз Нижний Новгород» голубое топливо полностью отключат в Муроме и Муромском районе с 8 часов утра 28 июня ровно на 72 часа, то есть на трое суток.

В АО «Газпром газораспределение Владимир» эту информацию подтвердили, а позднее подтверждение пришло из администрации округа Муром.

В связи с тем, что до отключения остается еще месяц, власти порекомендовали жителям запастись электроплитками. Сами муромляне уже шутят, что еду будут готовить на кострах.

Газовые службы приносят извинения за причиненные неудобства.