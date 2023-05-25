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НовостиОбщество25 мая 2023 12:00

В Гусь-Хрустальном отремонтировали дорогу на улице 2-я Народная

Прокуратура обнаружила на проезжей части многочисленные выбоины
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Гусь-Хрустального района провело проверку в части безопасности дорожного движения, в ходе которой обнаружило крупные выбоины на дорожном полотне улицы 2-я Народная.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Гусь-Хрустальный городской суд с иском к мэрии, потребовав устранить нарушения.

Суд требования надзорного ведомства удовлетворил, и сейчас дорога приводится в порядка — на месте организовано проведение ремонтных работ.