Владимирский кинотеатр "Художественный" передадут области

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

Кинотеатр "Художественный" пытались возродить в течение последних 13 лет. Его неоднократно выставляли на торги и искали арендаторов. В 2017 году московская компания взяла кинотеатр в концессию, однако проект реконструкции так и не удалось воплотить в жизнь. В 2019 году через суд мэрия расторгла договор с этой компанией.

В 2020 году городская администрация заказали проект реконструкции «Художественного». Контракт выиграло владимирское бюро «Градпроект». Разработать и согласовать проектную документацию нужно было за год, однако подрядчик не уложится в срок. Мэрия расторгла договор в одностороннем порядке.

Глава города Дмитрий Наумов внес представление в горсовет, в котором говорится, что кинотеатр передадут на областной уровень. Утвердить документ должны на горсовете.