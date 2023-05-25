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НовостиОбщество25 мая 2023 10:38

В Гороховецком районе построят современный Дом культуры

Работы планируют завершить к концу года
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

В Гороховецком районе построят современный Дом культуры. Строительство идет в поселке Галицы в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, куратором которой является Минстрой России. Уже ведутся работы по монтажу плит перекрытия первого этажа, обустройству парапетов. Скоро начнется монтаж кровли.

Общая площадь будущего ДК составит 310 квадратных метров. В учреждении будет многофункциональный зал на 50 мест с эстрадой, артистическая и художественная студии, помещения кружковых занятий, гардероб, библиотека, а также помещения обслуживающего и административно-хозяйственного назначения.

Работы планируют завершить к концу года.