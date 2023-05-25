В Кольчугинском районе житель поселка украл у соседа бетоносмеситель

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в середине мая в полицию Кольчугинского района обратился 40-летний житель Москвы, который рассказал о краже, совершенной с его дачи в поселке Новоселка.

По словам хозяина, пока его не было, кто-то пробрался на территорию дачного участка и украл бетоносмеситель стоимостью 15 тысяч рублей.

В ходе работы полицейским удалось по «горячим следам» установить и задержать подозреваемого, которым оказался 34-летний сосед дачника. Мужчина сознался в краже и рассказал, что накануне поздно вечером перебрался через забор, похитил бетоносмеситель и затем продал его за 1000 рублей знакомому.

Оборудование изъяли и в скором времени вернут законному владельцу. По факту кражи следователи возбудили уголовное дело. На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.