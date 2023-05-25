Во Владимире остановили выдачу ордеров на строительство на радиомогильнике у ВлГУ

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владимире состоялось заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии с обращением Владимирского регионального управления Роспотребнадзора от 5 мая на КЧС приняты следующие решения: оградить земельный участок на пересечении ул. Мира и пр. Строителей с выставлением предупреждающих знаков, организовать ежедневный контроль за радиационной обстановкой на территории участка, обратиться в специализированные организации, имеющие лицензию на проведение работ по выявлению и дезактивации участков радиоактивного загрязнения для проведения работ по исследованию, подготовке проектов землеустройства или планов реабилитационных мероприятий, запретить выдачу ордеров на проведение земляных работ на данном участке, запретить выдачу разрешений на проектирование и строительство на территориях всех участков на пересечении ул. Мира и пр. Строителей до их полной реабилитации.

На своей прямой линии губернатор также подчеркнул, что пока радиационный фон на участке будет повышен, ни о каком строительстве и речи быть не может.

«Строить там, где есть радиация, нельзя! Для того, чтобы получить разрешение на строительство, надо провести все необходимые мероприятия по рекультивации и очищению почвы. Если такие мероприятия будут сделаны, а что-то уже там делалось, то только тогда можно обращаться за разрешением», - отметил губернатор.