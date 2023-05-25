Во Владимир 100 новых автобусов поступят в конце лета

фото с сайта мэрии

Во время прямой линии с губернатором Александром Авдеевым поступили жалобы на работу общественного транспорта во Владимире. Глава региона сообщил, что работа с Правительством РФ и Минтранспорта уже началась.

Заявку Владимирской области на закупку 100 машин по лизингу одобрили. Уже в конце лет во Владимир прибудут автобусы разной вместимости: 70 – на газомоторе, 30 – на дизеле.

«Важно, что параллельно город заказал разработку схемы движения транспорта. И, есть надежда, что осенью она уже будет постепенно вводиться, – отметил Александр Авдеев. – Скажу сразу, программа недешевая. Это лизинговая программа, общий объем закупок — 1,5 миллиарда рублей. Выплачивать их нам придется в течение 6 лет. Город сам по себе не справился бы, поэтому мы помогаем».