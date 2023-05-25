Владимирцев предупреждают о сильном ливне и грозе

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По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 мая в течение дня ожидается гроза с дождем, местами сильным, возможен град, усиление южного ветра до 17 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций и деревьев, нарушением в работе водоотводящих систем дождевых стоков, размыв дорог, подтопления пониженных участков местности, увеличением количества ДТП на трассах местного и федерального значения, повреждения сельскохозяйственных культур.

Управление гражданской защиты города рекомендует гражданам быть предельно внимательными и осторожными.