Во Владимире установят шумозащитный экран в районе станции Юрьевец

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Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, еще в апреле 2021 года надзорным ведомством была проведена проверка соблюдения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан.

В ходе проверки установлено, что во время совершения погрузочно-разгрузочных работ в районе железнодорожной станции Юрьевец превышаются допустимые уровни шума, что негативно сказывается на здоровье местных жителей. В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд, потребовав от железной дороги устранить нарушения.

Суд прокуратура выиграла, но РЖД подавали апелляцию, однако на днях вторая инстанция оставила решение без изменения.

Теперь железная дорога обязана установить на погрузочно-разгрузочном пункте шумозащитный экран.