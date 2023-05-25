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НовостиОбщество25 мая 2023 7:47

Во Владимире установят шумозащитный экран в районе станции Юрьевец

Такое решение принял суд по иску транспортной прокуратуры
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, еще в апреле 2021 года надзорным ведомством была проведена проверка соблюдения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан.

В ходе проверки установлено, что во время совершения погрузочно-разгрузочных работ в районе железнодорожной станции Юрьевец превышаются допустимые уровни шума, что негативно сказывается на здоровье местных жителей. В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд, потребовав от железной дороги устранить нарушения.

Суд прокуратура выиграла, но РЖД подавали апелляцию, однако на днях вторая инстанция оставила решение без изменения.

Теперь железная дорога обязана установить на погрузочно-разгрузочном пункте шумозащитный экран.