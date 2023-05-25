Александр Авдеев сообщил, что дачникам СНТ "Полет" не дадут отсрочку для освобождения участков

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Во время "прямой линии" губернатора спросили, можно ли отсрочить освобождение участков в СНТ "Полет" около аэропорта в Семязино до осени. Глава региона заявил, что это невозможно.

«К сожалению, по объективным причинам перенести сроки здесь не получится. Западный военный округ, в чьем ведении находится аэропорт, заранее предупредил людей о том, что нужно освободить участки до начала сельхозработ, чтобы огородники не сажали грядок и не переживали об урожае. СНТ «Полет» – федеральная собственность. В 1981 году эти земли передавались огородникам в пользование максимум до 1996 года (на 10-15 лет) и при условии, что на них не будет ничего построено и не будут сажать кусты и деревья. Как говорится, только под картошку. Сейчас особое время, и аэропорт должен соответствовать его задачам», - подчеркнул губернатор.