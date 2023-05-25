Во Владимире двое мужчин украли со стройки 30 металлических труб

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в середине мая в полицию Владимира поступила информация от главного инженера строительной компании, занимающейся возведением объекта на территории областного центра.

Представитель организации заявил о краже 30 двухметровых металлических труб и 60 металлических шпилек для крепления. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже могут быть причастны ранее судимые 27 и 50-летний местные жители, оба безработные. По версии следствия, мужчины сговорились и пробрались на территорию стройки, откуда вытащили металл и сдали его в пункт приема, а деньги потратили на алкогольные напитки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», на время следствия обоих подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.