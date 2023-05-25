В Коврове мужчина погиб во время работ на столбе линии электропередач

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает Поисково-спасательный отряд города Коврова, во второй половине дня диспетчерам поступила информация о том, что в одном из садовых товариществ, расположенных в северной части, на столбе ЛЭП висит мужчина без сознания. По словам очевидцев, его ударило током.

На место ЧП выехало подразделение ПСО и бригада скорой медицинской помощи. Спасатели по приезду обнаружили, что провода обесточены, и при помощи лестницы и альпинистской веревки спустили пострадавшего вниз.

Врачи диагностировали у мужчины состояние клинической смерти и немедленно приступили к реанимации, но спасти его не удалось.

По словам спасателей, позже стало известно, что погибший, вопреки правилам техники безопасности, начал проводить работы на ЛЭП, не дождавшись отключения электричества, что и привело к трагедии.