В Гусь-Хрустальном школы с протекающими крышами отремонтируют к сентябрю

. Фото: Олег УКЛАДОВ

На "прямой линии" губернатора попросили помочь с ремонтом крыши в школе №2 Гусь-Хрустального.

Крыша протекла в марте из-за резкого потепления, сильного дождя и обильного таяния снега. В корпусе потрескались потолки, а также пришла в негодность система электроснабжения. Стоимость ремонта оценили в 3,7 миллиона рублей. С проверкой в школе побывал новый прокурор Иван Грибов, который взял ситуацию на контроль.

«Мне знакома эта ситуация, был там недавно. Речь, кстати, не только о второй, но и седьмой школе. Принято решение уже этим летом сделать кровлю в этих двух школах. А также будет сделан ремонт в обоих учебных заведениях, где были протечки. В сентябре дети смогут нормально заниматься. В целом, у нас по региону на ближайшие годы будут отремонтированы 50 школ», - сообщил губернатор. Александр Авдеев.