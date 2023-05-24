Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 мая 2023 16:54

Александр Авдеев заявил, что ВТЗ уже не восстановить

Владимирская область и Белоруссия будет выпускать тракторы совместного производства
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
.

.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в ходе "прямой линии" анонсировал производство тракторов совместного российско-белорусского производства на базе КЭМЗ.

Все началось с вопроса из ЦУРа, где один из жителей региона вспомнил о недавней поездке Александра Авдеева в Белоруссию. Там говорилось и о возможности приобретения белорусских тракторов для нужд Владимирской области. Мужчина и спросил: "Зачем нам белорусские тракторы, если у нас был ВТЗ. Может лучше его восстановить?". Александр Авдеев сказал, что вопрос с тракторами стоит немного иначе.

- Конечно, есть мечта - возродить Владимирский тракторный завод. Но сам завод не восстановишь. Попробовать восстановить само тракторостроение - вот это мы обсуждали с коллегами в Беларуси. Сейчас мы находимся в процессе разработки линейки тракторов. Речь идет о создании совместного производства тракторов с Белоруссией на базе КЭМЗ, - рассказал Александр Авдеев.