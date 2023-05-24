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НовостиОбщество24 мая 2023 16:40

Программу газификации во Владимирской области должны выполнить досрочно

Об этом заявил губернатор Александр Авдеев в ходе "Прямой линии"
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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В ходе шестой "Прямой линии" губернатора Владимирской области Александра Авдеева, которая проходила 24 мая, выяснилось, что через ЦУР очень много обращений было посвящено газификации сел и деревень региона.

Александр Авдеев прокомментировал эту тему, заявив, что, скорее всего, программа газификации будет выполнена досрочно.

"Мы шестые в стране по темпам газификации. Сейчас установили задачу ежегодно газифицировать по 50-60 деревень. И если сохраним такой темп, то должны завершить программу досрочно - до 2030 года", заявил глава региона.