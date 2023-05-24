Губернатор Владимирской области Александр Авдеев проводит "Прямую линию" с населением в шестой раз

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24 мая в 19.00 стартовала шестая "Прямая линия" с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым. Началась она с коммунальных вопросов. Сначала поговорили по теме благоустройства.

"В этом году по программе комфортной городской среды будет обновлено 30 общественных территорий и около 100 дворов. Мы привлекли полмиллиарда из федерального бюджета на благоустройство в Киржаче, Судогде, Юрьев-Польском, Муроме, Вязниках, Струнине. Суздаль и Муром получили еще более полумиллиарда на преображение туристической части городов. Идёт голосование, проголосовало почти 100 тысяч человек, осталось порядка 6 дней. Призываю всех проявить гражданскую позицию и выбрать сквер, бульвар, набережную в своём городе", рассказал Авдеев.

Первые звонки были посвящены ремонту школ в Гусь-Хрустальном, уборке мусора в Струнино и Коврове и трудоустройству школьников.