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НовостиОбщество24 мая 2023 14:35

В Муроме прокуратура добилась ремонта крыши девятиэтажного дома

Жильцы верхнего этажа пострадали от протечек
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: прокуратура Владимирской области

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Мурома провело проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ в части работы управляющих компаний.

Установлено, что многоквартирным домом №55 по улице Ленина, что находится прямо по соседству с известным муромским ЗАГСом, в третьем подъезде на потолке и стенах девятого этажа имеются многочисленные следы протечек, оставшихся после дождя. Вода проникала в подъезд через кровлю.

Такие же следы имеются на потолке и стенах в одной из квартир. По данным фактам руководителю управляющей компании было внесено представление. По результатам его рассмотрения крышу и пострадавшую квартиру починили, а виновного наказали в дисциплинарном порядке.