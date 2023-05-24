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НовостиОбщество24 мая 2023 13:00

В Гороховецком районе задержали мужчину, убившего краснокнижную норку

Мужчина сказал, что заподозрил у животного бешенство
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Госохотинспекции Владимирской области

фото Госохотинспекции Владимирской области

20 мая сотрудником Госохотинспекции в охотничьих угодьях Гороховецкого района выявлен факт незаконной добычи европейской норки, занесенной в Красную Книгу Владимирской области.

В своих объяснениях мужчина сообщил, что добыл животное, так как заподозрил у него бешенство. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Добытая норка изъята и направлена на исследование.

Госохотинспекция напоминает, что в настоящее время любительская и спортивная охота на территории области не осуществляется. В случае обнаружения дикого животного, поведение которого кажется подозрительным, каких-либо самостоятельных действий предпринимать нельзя, необходимо сообщить об этом в Госохотинспекцию.