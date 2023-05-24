В Гороховецком районе задержали мужчину, убившего краснокнижную норку

фото Госохотинспекции Владимирской области

20 мая сотрудником Госохотинспекции в охотничьих угодьях Гороховецкого района выявлен факт незаконной добычи европейской норки, занесенной в Красную Книгу Владимирской области.

В своих объяснениях мужчина сообщил, что добыл животное, так как заподозрил у него бешенство. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Добытая норка изъята и направлена на исследование.

Госохотинспекция напоминает, что в настоящее время любительская и спортивная охота на территории области не осуществляется. В случае обнаружения дикого животного, поведение которого кажется подозрительным, каких-либо самостоятельных действий предпринимать нельзя, необходимо сообщить об этом в Госохотинспекцию.