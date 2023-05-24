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НовостиОбщество24 мая 2023 12:24

Во Владимире пройдет Международный музыкальный фестиваль «Мир гитары»

Специальным гостем программы станет Кейлин Пиплз
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Роман Мирошниченко

Роман Мирошниченко

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Мир гитары» – один из крупнейших гитарных фестивалей в мире. Его родина – Калуга. В этом году фестиваль расширяет географию. 25 мая значимое музыкальное событие соберёт выдающихся музыкантов из пяти стран мира во Владимире на площадке областной филармонии.

В качестве почетных гостей фестиваля заявлены профессор Миланской консерватории Бруно Джуффреди (Италия) и композитор и продюсер Стас Намин. В программе – мировая премьера сюиты «Осень в Петербурге». Перед любителями гитарной музыки выступит Камерный струнный оркестр под управлением Александра Сонина при участии солистов оркестра Владимирского областного музыкального колледжа.

Хедлайнерами фестиваля во Владимире станут легенды джаз-рока Банни Брюнель и Роман Мирошниченко с участниками международного проекта «Fusion Holiday» Валерием Чернооком (ударные, Россия), Овером Серрано (перкуссия, Куба) и Николаем Сидоренко (фортепиано, Россия). Специальным гостем программы станет Кейлин Пиплз (вокал и флейта).