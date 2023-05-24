Во Владимире приступили к первому этапу благоустройства площади Победы

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Во Владимире начались благоустроительные работы первого этапа реновации площади Победы. Работы выполняет ООО «Агуна» (Владимир). Стоимость работ по контракту составляет 12,79 млн. рублей. Сейчас подрядчик выполняет работы по демонтажу старого плиточного покрытия.

В рамках первого этапа реновации площади Победы в 2023 году будет выполнено мощение площади в районе мемориала «Вечный огонь» новым плиточным покрытием с гранитными компонентами, заменен бордюрный камень, обустроены газоны и установлены стационарные флагштоки.

В соответствии с условия контракта подрядчик должен завершить благоустроительные работы в рамках первого этапа реновации площади Победы до конца июня текущего года.