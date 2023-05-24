За неделю во Владимирской области коронавирус подтвержден у 144 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшую неделю лабораторно подтверждено 144 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

26 заболевших в Гусь-Хрустальном, по 19 случаев во Владимире и Ковровском районе, 17 - в Муромском, 13 - в Селивановском, 10 - в Меленковском, по 6 - в Гороховецком районе и Радужном, по 5 - в Кольчугинском и Александровском районах, 4 - в Камешковском, по 3 - в Петушинском, Юрьев-Польском, Киржачском, Вязниковском и Суздальском районах.

93% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции; 7% случаев выявлены активно без наличия симптомов (самостоятельно обследование; обследование контактных; обследование перед госпитализацией и тп).

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 185730 случаев заболевания (51422 сл. в г. Владимире, 20177 сл. в Муромском, 21988 сл. в Ковровском, 6572 сл. в Петушинском, 8906 сл. в Кольчугинском, 11276 сл. в Александровском, 7437 сл. в Юрьев-Польском, 16804 сл. в Гусь-Хрустальном, 1772 сл. в Судогодском, 3684 сл. в Собинском, 2133 сл. в г. Радужный, 5982 сл. в Киржачском, 4320 сл. в Камешковском, 3428 сл. в Гороховецком, 4733 сл. в Меленковском, 6225 сл. в Вязниковском, 6441 сл. в Суздальском, 2430 сл. в Селивановском).