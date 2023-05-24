За год во Владимире утилизировали более 800 кубометров отработанных автомобильных покрышек

фото с сайта городской администрации

На ул. Добросельской, д. 230 во Владимире продолжает работу пункт по приему отработанных автомобильных покрышек. Напомним, что соглашение о сотрудничестве между мэрией Владимира и ООО «Дмитровский завод РТИ» было подписано 8 июня прошлого года.

Начальник городского управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров сообщил, что за прошедший год из пункта приема вывезено на утилизацию более 800 кубометров отработанных автомобильных покрышек.

Покрышки принимают на утилизацию бесплатно в соответствии с действующими санитарными нормами. По мере накопления их увозят из Владимира на производственные площади завода в Дмитровском районе Московской области, где перерабатывают в резиновую крошку, которая используется при производстве покрытий для детских и спортивных площадок.