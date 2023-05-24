Власти Петушинского района уверяют, что жители Старых Омутищ сами отказались от школьного автобуса

фото администрации Петушинского района

История с подвозом детей из деревни Старые Омутищи в школу набирает обороты. А все началось с нападения мигранта на 13-летнюю школьницу из этой деревни Петушинского района, которое произошло 15 мая. По словам очевидцев, молодой парень из Средней Азии, работающий на стройке М-12, пытался схватить девочку, которая шла пешком из школы. Ей удалось вырваться, а на крики прибежали люди, в том числе и мама девочки. Сейчас делом занимаются в Следкоме.

Что касается проезда до школы. Дети из Старых Омутищ учатся в школе №3 города Петушки — туда они ездят на электричке. Хотя, по закону, школьников из сельской местности, где нет образовательного учреждения и до школы больше километра, должны возить на автобусе.

Администрация Петушинского района изложила свою версию происходящего. Власти заявляют, что тема подвоза возникла зимой, после того, как родители услышали, что РЖД планирует изменить расписание электрички с 7.04 на 6.47. Родителям предложили школьный автобус, который будет возить детей в школу №2 Покрова, которая находится в 17 км, тогда как школа в Петушках удалена на 30 км.

«Было проведено родительское собрание на тему подвоза детей, на котором обсуждались варианты решения проблемы, но родители не согласились с переводом детей в Покровскую школу. Сейчас повторно направлены официальные письма в РЖД о корректировке расписания движения электрички. В августе планируется повторное обсуждение вопроса с родительским сообществом», - отметили в администрации Петушинского района.