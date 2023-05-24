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НовостиПроисшествия24 мая 2023 9:32

В Камешково за попытку дать детям наркотики местный житель приговорен к колонии

Ребята сами сообщили о странном человеке, предлагавшем им марихуану
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Камешковский районный суд вынес приговор ранее судимому местному жителю. Он обвинялся в склонении несовершеннолетних к употреблению наркотических веществ, а также в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Напомним — в минувшем марте 27-летний парень у пожарного пруда в Камешково предложил двум мальчикам купить у него каннабис и выкурить его. Однако школьники не только отказались от сомнительных действий, но сами позвонили в службу «112» и рассказали о происходящем, после чего приехавшие полицейские задержали мужчину. Впоследствии обоих ребят за их поступок наградили, а взрослый камешковец отправился на скамью подсудимых. С учетом всех обстоятельств суд признал его виновным в двух преступлениях и приговорил к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.