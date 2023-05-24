В Александровском районе двое москвичей задержаны за пьяное вождение

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, накануне инспекторы ДПС полиции Александровского района в разных уголках муниципалитета задержали двух нетрезвых водителей.

Первым оказался 24-летний житель соседнего района Подмосковья, управлявший «Митсубиси». Он оказался пьян, что подтвердили результаты освидетельствования на месте. В ходе проверки выяснилось, что парень уже был наказан в административном порядке за поездку в нетрезвом виде.

Вторым задержанным стал 58-летний земляк молодого человека из Подмосковья, который в марте был лишен прав за пьяную поездку. В его случае алкотестер также зафиксировал состояние опьянения.

По обоим случаям дознавателями возбуждены уголовные дела за повторное управление транспортом в нетрезвом виде. Расследование продолжается.