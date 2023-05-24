Во Владимире откроется экологическая выставка

Байкал Фото: Иван МАКЕЕВ

25 мая во Владимире в филиале №4 «Центральной городской библиотеки» (ул. Егорова, 10) состоится открытие выставки «О, да, вторсырье!», посвященной современным экологическим проблемам и перспективам их решения.

На выставке будут представлены 40 тематических плакатов, выполненных в стиле комиксов, а также размещена интересная информация на тему отходов и их переработки. Например, факты о том, что из семи переработанных пластиковых бутылок можно сделать футболку, а если мусор россиян, накопленный за год, сложить в башню, то ее высота достигнет расстояния от Земли до Луны.

Одна из тем события - экологические проблемы озера Байкал и его обитателей. Для участников открытия выставки муниципальный «Молодежный центр», «Центральная городская библиотека» и молодежный клуб Русского географического общества «Владимир» проведут тематическую викторину.

Кроме того, событие призвано познакомить гостей выставки с географическим волонтерством на территории региона.

Начало мероприятия в 12.00.