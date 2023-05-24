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НовостиОбщество24 мая 2023 8:19

В Суздале многодетная семья получила участок земли без коммуникаций

Землю выделили для строительства жилого дома
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Иван ПРОХОРОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Суздальского района провело проверку соблюдения законодательства о поддержке многодетных семей. В ходе проверки установлено, что местной многодетной семье администрация Суздаля предоставила землю под строительство дома однако дороги к участку не оказалось, равно как и сетей водоснабжения и водоотведения.

Прокуратура обратилась в Суздальский районный суд с иском, потребовав горадминистрацию в течение 6 месяцев с момента вступления в силу решения суда подвести необходимые коммуникации.

Суд это требование удовлетворил. Срок исполнения обозначен 23 сентября текущего года в части дороги и до 31 декабря этого же года в части коммуникаций. Устранение нарушений находится на прокурорском контроле.