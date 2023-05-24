Во Владимирской области с продажи сняли 21 килограмм мясной продукции

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Специалистами Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в январе-марте проведено 18 контрольно-надзорных мероприятий на предприятиях торговли мясом и мясной продукцией. Была снята с реализации 1 партия мясного сырья и пищевая продукция объемом 21 килограмм.

По санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и физико-химическим показателям исследовано 190 проб мяса и мясной продукции. По содержанию загрязнителей химической природы (токсичные элементы, бензпирен, нитрозамины и другие) вся исследованная продукция соответствует гигиеническим нормативам.

Удельный вес проб мясной продукции, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (содержание бактерий групп кишечной палочки.), за 1 квартал составил 2,9%, патогенные микроорганизмы обнаружены в 3 пробах мясного сырья, в том числе выделены патогенные сальмонеллы в 3 пробах, 2,4% от всех исследованных проб по микробиологическим показателям.

По физико-химическим показателям (показатели пищевой ценности, массовая доля сухих веществ, содержание соли и другие) вся исследованная продукция соответствовала заявленным требованиям.