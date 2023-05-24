Владимирводоканал начнет выставлять платежи за воду вместо «ЕРКЦ»

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Как сообщает администрация города Владимира, Министерство государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области признало экономически невыгодной сделкой договор «Единого расчетно-кассового центра» и муниципального «Владимирводоканала».

Напомним — жители областного центра услуги последнего оплачивают именно из «ЕРКЦ», квитанции от которого исправно поступают владимирцам. Однако после выводов министерства водоканал решил договор расторгнуть, и сейчас «ЕРКЦ» оспаривает это в Арбитражном суде.

Во избежание выставления двойных квитанций и прочих недоразумений глава Владимира Дмитрий Наумов принял решение, что в мае горожане еще получат квитки за воду по-старинке, а с лета их начнет выставлять «Владимирводоканал». Сделано это будет независимо от исхода суда, который может продолжаться еще длительное время.