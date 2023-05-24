В Ковровском районе открыли модульный ФАП

фото регионального Минздрава

23 мая в деревне Ручей Ковровского района торжественно открыли новый модульный ФАП. Его открытия ждали более 1300 жителей из четырех деревень и его бессменные фельдшеры, которые работают здесь уже 6 лет.

Ранее ФАП размещался в многоквартирном жилом доме на площади 42 кв.м. Было очень тесно, рассказывают местные жители. Новая модульная конструкция - 120 кв.м.: просторный холл для ожидания, вместительные кабинет приема, прививочный и процедурный кабинеты.

«Главному врачу Ковровской районной больницы дано поручение закрепить за этим ФАПом санитарный автомобиль, поставленный в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, который будет использоваться в том числе для транспортировки пациентов в дневной стационар Малыгинской амбулатории», - отметил Александр Жестков, заместитель министра регионального Минздрава.

В 2021 году в Ковровском районе открыли ФАП в поселке Пакино. В 2022 - амбулаторию в Малыгино. В этом году - ФАП в деревне Ручей. Очень скоро свои двери распахнет новый ФАП в поселке Крестниково.