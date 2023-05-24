На пожаре в Камешковском районе пострадал мужчина

фото с сайта МЧС по Владимирской области

24 мая в 4.35 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Камешковском районе, поселке Новая Заря. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия подразделений было видно задымление в доме. Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для разведки, спасения и тушения пожара.

Пожарные не допустили распространения огня, и оперативно ликвидировали пожар на площади 5 кв. м. На пожаре пострадал 44-летний мужчина. Спасен 1 человек. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.