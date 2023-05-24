Акушерский корпус ОКБ ждет капитальный ремонт

фото регионального Минздрава

23 мая министр здравоохранения области Артем Осипов встретился с администрацией Областной клинической больницы по поводу планирования бюджета для проведения капитального ремонта в помещениях акушерского корпуса больницы в 2024-2025 годах.

В этом году завершится строительство нового инфекционного корпуса областной больницы. В его структуре предусмотрено открытие нового обсервационного отделения. В настоящее время обсервационное отделение роддома ОКБ располагается на первом этаже акушерского корпуса.

Ремонт в акушерском корпусе за последние годы проведен только на четвертом этаже – в отделении патологии беременных. В других отделениях, родблоке и операционных капитальный ремонт не проводился.

Минздрав предлагает приступить к поэтажному ремонту акушерского корпуса, когда обсервационное отделение переедет в инфекционный корпус. Работы по капремонту планируют начать со второго этажа. До этого нужно провести косметический ремонт бывшего обсервационного отделения. Затем послеродовое отделение и отделение новорожденных на один год переместить на первый этаж – в помещения бывшего обсервационного отделения.

В 2024 году полностью отремонтировать отделения второго этажа (отделение новорожденных и послеродовое отделение), создать на втором этаже новый современный родблок, при этом увеличить площадь послеродового отделения за счет высвобождения административных помещений. При необходимости осуществить частичную реконструкцию на втором этаже и входной группы корпуса для увеличения полезной площади.

После капремонта на втором этаже планируют приступить к капитальному ремонту первого этажа, а также отремонтировать операционные на третьем и четвертом этажах. Также в 2025 году предстоит ремонт третьего этажа, создав более комфортные условия для пребывания женщин в отделении патологии беременных.

После ремонта первого этажа откроют новое (второе) гинекологическое отделение с операционном блоком для увеличения объема хирургической помощи женщинам. Таким образом, работа отделений патологии беременности в период проведения ремонта нарушена не будет. Коечная мощность акушерских отделений не уменьшится. О сокращении штатов речи не идет. Закрывать роддом не планируют, уверяют в региональном Минздраве.