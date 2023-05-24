Из Владимирской области в зону СВО отправились еще 12 бойцов

фото регионального Правительства

23 мая в очередной раз на площади у здания Дома культуры молодежи состоялась торжественная отправка военнослужащих в учебные подразделения Вооруженных сил России. 12 бойцов приняли решение поступить на службу по контракту.

Сказать им напутственные слова собрались представители Правительства Владимирской области, замминистра образования и молодежной политики Елена Янина, главный военком региона Юрий Гусаров, учащиеся владимирских школ, духовенство, волонтеры и родные.

«Сознательно решил пойти на этот шаг и защитить свою Родину. А кто, если не мы? Я служил раньше, в 2009 году окончил срочку, поэтому для меня все знакомо. У меня там сейчас много служит ребят, и я не могу их оставить. Я знаю, куда я иду, но Бог приветствует только смелых. Поэтому решил твердо - надо. Родные, жена, друзья поддерживают и желают мне удачи», - прокомментировал Денис из города Петушки.

Сразу после торжественной части бойцы отправились в учебные части для прохождения обучения и восстановления навыков ведения боевых действий.

Подробности по о записи на службу поконтракту по телефону Горячей линии Министерства обороны Российской Федерации 117 или по телефону Военного комиссариата Владимирской области: +7 (4922) 40-15-88.