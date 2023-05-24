Губернатор Александр Авдеев учредил стипендии для студентов остродефицитных специальностей

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Александр Авдеев подписал указ «Об учреждении именных стипендий Губернатора Владимирской области». Ежемесячную стипендию в сумме 3 тысячи рублей будут получать 30 лучших студентов, обучающихся по остродефицитным профессиям.

В перечень профессий, признанных остродефицитными во Владимирской области, входят 45 наименований. В частности, изготовитель художественных изделий из дерева, исполнитель художественно-оформительских работ, контролер станочных и слесарных работ, лаборант-эколог, мастер отделочных строительных и декоративных работ, пекарь, бармен, официант, оператор швейного оборудования, пожар, повар, продавец и другие. Полный перечень можно посмотреть здесь.