В Муроме у бизнесмена изъяли 22 тысячи пачек контрафактных сигарет

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Муромского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту хранения в целях сбыта немаркированной табачной продукции в особо крупном размере.

По версии следствия, в мае 2022 года предприниматель купил в Гороховецком районе 22 тысячи пачек сигарет без акцизных марок различных наименований. Общая стоимость партии составила более 2,4 миллионов рублей.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили нелегальную партию и изъяли ее. Вскоре уголовное дело начнет рассматривать Муромский городской суд.