Во Владимире задержан парень, пугавший водителей на мосту пистолетом

Фото: кадр с видео группа "Вконтакте" "Подслушано во Владимире"

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, полицейским удалось установить личности водителя и пассажира «Лады», которые несколько дней назад стали героями видео, снятого с регистратора ехавшего за ними автомобиля.

На записи видно, как пассажир при проезде моста через Клязьму несколько раз высовывался из открытой двери и наставлял предмет, похожий на пистолет, на проезжающие автомобили. Жители областного центра немало возмутились такому поведению, и вскоре шутниками занялась полиция.

В ходе работы было установлено, что героями ролика стали 20 и 21-летний жители Судогодского района. Один из них после задержания признался, что действительно наставлял на поток транспорта пистолет, который оказался игрушечным. Свой странный поступок молодой человек объяснил желанием попасть на записи камер видеонаблюдения.

В итоге на него составили сразу два административных протокола: за мелкое хулиганство и за нарушение правил дорожного движения пассажиром. Водитель тоже не избежал протокола за то, что перевозил пассажира, не пристегнутого ремнем безопасности.

Главный герой видео, наставлявший пистолет на машины, судом был отправлен под арест на двое суток. Напоследок полицейские провели с парнями профилактические беседы и объяснили, что подобным образом вести себя не следует. Сам пассажир объяснил, что никого напугать они не хотели, и принес жителям Владимира и встречным водителям извинения.