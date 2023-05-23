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НовостиПроисшествия23 мая 2023 13:07

В Петушинском районе директора фирмы обвиняют в крупном сокрытии налогов

Речь идет о более чем 2 миллионах рублей
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Петушинского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту сокрытия денег организации, их которых должно производиться взыскание налогов.

По версии следствия, директор ООО «Владсервисгрупп», имея реальную возможность уплатить налоги, с 8 июня 2022 по 20 января 2023 года проводил финансово-хозяйственные операции, цель которых была препятствовать принудительному взысканию денег. Таким образом ему удалось скрыть 2,3 миллиона рублей, за счет которых должна была быть оплачена налоговая недоимка.

Кроме того, директор давал устные указания подчиненным проводить расчеты с партнерами через подконтрольную фирму, при помощи счетов которой «Владсервисгрупп» израсходованы деньги на погашение задолженности.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Петушинский районный суд. Задолженность организации сейчас полностью погашена.