На выставке во Владимире покажут "Стол" Марка Маргулиса

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26 мая в Культурно-выставочном центре откроется необычная выставка «Стол. Репетиция №10». Это новаторский проект московского художника Марка Маргулиса, знакомящего широкую аудиторию с произведениями современных художников в специально созданной атмосфере большого стола в импровизированном доме художника, где собираются творческие люди, чтобы поговорить об искусстве.

Здесь действительно будет стол – с пышными пирогами и аппетитными закусками, с вином и зеленью. Правда, вместо настоящих яств – муляжи, а вместо уютного дома – просторная музейная площадка. Гостей ждут уникальные произведения современного искусства – от картин до инсталляций.

В едином пространстве здесь прекрасно уживаются прошлое, настоящее и будущее, т. е. работы Маргулиса, его друзей и учеников из студии «Колор», а также тех, кого он считает своими учителями - Леонардо да Винчи, Боттичелли, Рафаэля, «оживших» благодаря причудливой фантазии скульптора и превратившихся в объекты - композиционные центры, вокруг которых выстроены произведения наших современников.

Во время выставки Марк Маргулис лично проведет мастер-классы по живописи, росписи на ткани и театральным играм 27, 28 и 31 мая, а также 1, 3, 4, 7, 8, 9; 23, 24 и 25 июня по сеансам. Начало: в 11.00, 13.00 и 15.00.