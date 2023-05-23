Во Владимире вновь пройдёт фестиваль «Ассамблея хоров»

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24 мая на Георгиевской улице во Владимире состоится традиционная Хоровая Ассамблея с участием лучших хоровых коллективов города в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры.

В исполнении хоровых коллективов детских школ искусств, Центра классической музыки, Владимирского областного музыкального колледжа прозвучат популярные произведения советских авторов. Сопровождать выступления будет лауреат Всероссийских конкурсов – Владимирский муниципальный духовой оркестр под руководством Артёма Маркина.

Параллельно на Георгиевской будут работать площадки с мастер-классами по изготовлению кукол, рисованию и раскрашиванию букв старославянской азбуки. Дети и взрослые смогут поучаствовать в тематических викторинах, в познавательной беседе и практическом занятии на тему «Как писали в эпоху Петра I», поиграть в исторические игры и игры проекта «Родина мастеров».

Время начала Хоровой Ассамблеи – 13.00. Интерактивные площадки будут работать с 12.00 до 15.00.