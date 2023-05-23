Во Владимире мужчина обвиняется в причинении смерти своей матери

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, утром 19 мая во Владимире был обнаружен труп 83-летней женщины, у которой судмедэксперты обнаружили множественные переломы ребер, перелом грудного позвонка, а также кровоподтеки на голове, туловище, руках и ногах. Согласно предварительному заключению специалистов, смерть наступила в результате болевого шока из-за травмы грудной клетки.

По подозрению в совершении преступления был задержан 58-летний сын пожилой жительницы. По версии следствия, причиной случившегося стала бытовая ссора.

Сам задержанный от дачи показаний отказался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Решается вопрос о заключении мужчины под стражу на время следствия.