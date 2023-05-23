Во Владимире прокуроры добиваются восстановления вырубленного леса

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Владимирской природоохранной прокуратурой проведена проверка, в ходе которой установлено, что ООО «Альянс» еще в 2018 году получило в аренду участок леса для геологического изучения недр и разработке новых месторождений полезных ископаемых.

В ходе работ специалисты вырубили деревья, и по закону обязаны провести восстановление леса в том же объеме. Однако лесовосстановление организация провела не полностью, что и вскрыла природоохранная прокуратура.

В связи с этим надзорное ведомство обратилось в Октябрьский районный суд Владимира, потребовав обязать геологов устранить нарушения. Суд требование прокуратуры удовлетворил. Исполнение решения находится на прокурорском контроле.