Владимирское УФСБ предостерегло программиста от попыток хакерских атак

. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, сотрудники ведомства выяснили, что 34-летний житель Владимира, увлекающийся компьютерными технологиями, с января текущего года начал активно интересоваться вопросом проведения хакерских атак на сайты правительства региона для взлома защиты и копирования информации.

Для этого владимирец установил на свой компьютер специальную программу, но вовремя вмешавшиеся сотрудники ФСБ не дали его планам осуществиться. Сам парень объяснил свои стремления желанием получить знания о методах и средствах совершения хакерских атак и изучению уровня защищенности различных интернет-ресурсов.

Оперативники изъяли у программиста компьютер в ходе специальных мероприятий, но вскоре стало известно, что он вновь начал искать оборудование и вредоносные программы для достижения своих целей.

Так как статья Уголовного кодекса России «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» может вменяться только после совершения непосредственных действий, то о покушении в данном случае речь не ведется. Иными словами, формально парень еще ничего нарушить не успел.

Дабы не доводить ситуацию до уголовного преследования, сотрудники регионального главка ФСБ объявили программисту официальное предостережение о недопустимости его действий.