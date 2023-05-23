В Киржаче мужчина и женщина оборудовали нарколабораторию в помещении бани

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях Владимирский областной суд вынес приговор гражданке России и гражданину Египта, обвиняемым в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере. Обвинение поддерживал заместитель областного прокурора Анатолий Дрок.

Судом установлено, что группа, в состав которой входили мужчина и женщина, с мая 2021 года до декабря того же года, когда их задержали, занималась производством наркотиков в нарколаборатории, организованной в бане, стоящей на участке СНТ «Горизонт» в городе Киржаче.

Когда 9 декабря 2021 года к наркодельцам нагрянули полицейские. Из лаборатории изъяли 2 килограмма мефедрона, а также оборудование и химические вещества для приготовления наркотиков.

С учетом всех обстоятельств суд признал обоих виновными и приговорил их к 12 годам лишения свободы. Женщина отправилась в колонию общего, а мужчина, в колонию строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.