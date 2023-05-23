Во Владимире пешеход и пассажир пострадали в ДТП с двумя автомобилями

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, ДТП случилось в 17.05 возле дома №15 по улице Северная.

По предварительной информации Госавтоинспекции, 32-летняя женщина, управлявшая внедорожником «Ховер», при повороте налево не предоставила преимущество ехавшему навстречу микроавтобусу «Газель» под управлением 64-летнего мужчины.

В результате удара внедорожник выехал на тротуар, где наехал на 27-летнюю девушку. В итоге прибывшая на место столкновения бригада «скорой помощи» увезла в больницу девушку-пешехода и 57-летнюю пассажирку «Газели», которая тоже получила травмы.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.